Dha İstanbul - Aşık Veysel ve Emre Saltık Aynı Gecede Anıldı
Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 44'üncü yıldönümünde ve halk ozanı Emre Saltık 40'ıncı ölüm gününde aynı gecede Yavuz Top'un katıldığı gecede anıldı.
Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 44'üncü yıldönümünde ve halk ozanı Emre Saltık 40'ıncı ölüm gününde aynı gecede Yavuz Top'un katıldığı gecede anıldı.
Avcılar Belediyesi tarafından 21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Aşık Veysel'i anma gecesi 11 Mart'ta Emre Saltık'ın vefat etmesi nedeniyle dün geceye ertelendi. Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde düzenlenen anma gecesinde 400 kişilik salon tamamen dolarken yaklaşık 50 kişi de ayakta izledi.
İki halk ozanının yaşamına ilişkin video ardından sanat yönetmeni Yard.Doç. Eyüp Uzunkaya könetimindeki,Avcılar Belediye Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Topluluğu'nun konserinde Başak Tatlıbal, Çiğdem Taşan, Selin Taşdemir, Aşık Veysel'in sevilen deyişlerini seslendirdi. Arif Sağ'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı açıklanan gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top da 5 türküyü çalıp söyledi. Top, "Aşık Veysel ile 5 kez bir araya gelme şansı buldum. Bir keresinde Arif Sağ geldi, Aşık Veysel'in elini öptü. Aşık Veysel, 'Ne kadar uzun boylu bir adam' dedi. Bunu nasıl anladığını sorduğumuzda 'Nefesi yukarıdan geliyor' diye espri yapmıştı" diye konuştu. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Yavuz Top ve Emre Saltuk'un oğluna çiçek verdi.
Görüntü Dökümü:
-----------
-İki sanatçının yaşamından kesitlerin anlatıldığı videodan bölümler
-Gecede Aşık Veysel türküleri söylenirken
-Yavuz Top, Aşık Veysel anısını anlatırken ve türkü söylerken
-Belediye başkanı çiçek verirken - İstanbul