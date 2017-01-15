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Dha Ankara - MHP'li Saffet Sancaklı'nın Eşi İntihar Teşebbüs Etti (2)

Dha Ankara - MHP'li Saffet Sancaklı'nın Eşi İntihar Teşebbüs Etti (2)

MECLİS'TEN SANCAKLI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJIMeclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dha Ankara - MHP'li Saffet Sancaklı'nın Eşi İntihar Teşebbüs Etti (2)

MECLİS'TEN SANCAKLI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Saffet Sancaklı'ya önce başsağlığında bulundu, ardından eşinin ameliyatta olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti ve CHP'li milletvekilleri de MHP Lideri Bahçeli'nin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA,

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