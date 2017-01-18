Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile Görüştü (1)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.



Görüntü Dökümü



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-Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nu beklemesi



-Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması



-Bahçei ve Kılıçdaroğlu'nn görüşme öncesi çekilen görüntüleri



Haber-Kamera: Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA



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