Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile Görüştü (1)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile Görüştü (1)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nu beklemesi

-Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması

-Bahçei ve Kılıçdaroğlu'nn görüşme öncesi çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA

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