Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nu beklemesi
-Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması
-Bahçei ve Kılıçdaroğlu'nn görüşme öncesi çekilen görüntüleri
Haber-Kamera: Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA
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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile Görüştü (1)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.
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