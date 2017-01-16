Deyimler Konuşuyor" Malatya'da Sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT), "Deyimler Konuşuyor" adlı çocuk oyununu sahnelemeye başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda perde açan çocuk oyunu kapsamında deyimler tiyatral olarak anlatılıyor.



İlk seansın bugün gösterime girdiği oyun, yarın saat 10.30 ile 13.30'da ve 18 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da da sahnelenecek.



Çocuk oyuncuların yer aldığı tiyatro oyununda "bir sıçradın çekirge i·ki sıçradın çekirge", "ağzındaki baklayı çıkarmak", "bu yaşta bu zeka", "dokuz doğurmak", "gün doğmadan neler doğar", "kambersiz düğün olur mu?", "tereciye tere satmak", "vermeyince mabut ne yapsın Mahmut", "kel başa şimşir tarak", "aslan payı", "fincancı katırlarını ürkütmek" ve "dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak" deyimleri tiyatral olarak anlatılıyor.