Devrekli Öğrencilerden Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Yürüyüş

Devrekli öğrenciler sahipsiz sokak hayvanları için yürüyüş düzenledi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından sahipsiz sokak hayvanları için yürüyüş düzenlendi. Sokaklarda başı boş gezen özellikle kış aylarında zor dönemler geçiren kedi ve köpeklerin vatandaşların dikkatini çekmek için ilkokul öğrencileri yürüyüş düzenlenerek konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. Düzenlenen etkilik ile ilgili bilgi veren Fatih İlkokulu Müdürü Murat Aksoy, "Aynı doğayı paylaştığımız ve bizler kadar onlarında yaşama hakkı olduğunu bilmek hayvanlara olan yaklaşımımızı değiştirecektir. Çevremize baktığımızda bazı hayvanların ne kadar şanslı olduğunu görürüz. Onların sıcak bir evi yemekleri sahiplerince verilmekte bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Bizlerde öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızın konuya daha duyarlı olmalarını sağlamak ve dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Yine konu hakkında broşürler hazırlayarak sahipsiz sokak hayvanlarını koruyup kollamak için öğrencilerimiz tarafından vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Umarım bizim hayata geçirdiğimiz bu proje tüm okullara ve vatandaşlara örnek olur" diye konuştu - ZONGULDAK