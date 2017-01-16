Develi'de Teog'da Başarılı Olan Öğrenciler Ödüllendirildi

Develi'de TEOG sınavlarında 120 sorunun tamamını yapıp başarılı olan öğrenciler Milli Eğitim Müdürü tarafından altınla ödüllerildi.



Develi'de TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru bilen Türkiye 1'incisi olan Penbe Cesarettin, Kocatürk Orta Okul öğrencilerinden Aleyna Yarman ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokuldan Melih Hüseyin Koçyiğit, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan tarafından ödüllendirdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, "TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan öğrencilerimiz bir Develili olarak bizleri gururlandırdı bu başarıyı yakalayan ve bizleri gururlandıran öğrencilerimizi bizde altınla ödüllendirelim dedik,başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ