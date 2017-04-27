Develi'de Peyzaj Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharın gelmesiyle birlikte peyzaj çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.



Çalışmalar kapsamında trafikteki görüş açısını daralttığı için orta refüjlerde bulunan çit mazılarını söken ekipler yerine bodur fidan, spiral leyladip, süs elması, süs eriği, süs kirazı gibi bitkilerle orta refüjleri süsledi. Ayrıca, Kasım ayında 60 bin civarında lale kökü eken ekiplerin diktiği lalelerin açmasıyla da Develi'deki bahar kendini daha da gösterdi.



Develi girişlerine, park çevrelerine ve orta refüjlere dikilen lalelerin görüntüsünden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi halkı yürütülen çalışmalardan dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a da teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ