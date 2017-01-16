Dev Kayalar Yola Düştü

Biga'nın Yukarıinova köyüne 3 kilometre mesafede yola düşen kaya parçaları nedeniyle sürücüler tedirginlik yaşadı.



Yoldan geçmekte olan Veteriner Hekim Murat Kaya, yamaçtan iki kaya parçasının düştüğünü söyledi. Kaya, "Yoldan geçerken toz duman gördüm. Taşlar yola düşmüştü. Ben durduktan sonra bir taş düştü. Yolun kıyısından geçtik ve yolumuza devam ettik" diye konuştu. - ÇANAKKALE