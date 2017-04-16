Derbiye Videolu Hazırlık
Derbi haftasına girilmesiyle birlikte Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri, yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, taktik analizleri tamamladı ve taktik ağırlıklı çalışmaların başlayacağı yarını beklemeye başladı.
Fenerbahçe teknik heyeti, hafta boyunca 23 Nisan'daki Galatasaray maçı için hummalı bir video analiz çalışması yaptı.
TUDOR DÖNEMİ MERCEK ALTINDA
Çalışmaya, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un geldiği günden itibaren oynanan tüm maçların listesiyle başlandı. Tüm maçlar dakika dakika, pozisyon pozisyon incelendi.
Bu incelemenin sonunda, teknik direktör Dick Advocaat'a sunulmak üzere bir analiz raporu hazırlandı ve cuma akşamüstü itibariyle Hollandalı teknik adamın masasına bırakıldı. Bu rapor, yarından itibaren futbolculara her gün yapılacak toplantılarla aktarılacak ve antrenman programı da bu doğrultuda derbiye göre şekillenecek.
Çok detaylı olan raporun içinde yer alan maç stratejisi bölümü ise hayli ilginç. Rapora göre Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da tabiri caizse pusu kurup bekleyecek.
(Sabah)
Kaynak: Sporvadisi.com
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