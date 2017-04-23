Derbiye Onlar İçin Gelecekler!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşmayı Avrupa'nın ünlü scout ekipleri de gelecek.



Atletico Madrid, Werder Bremen ve Manchester United kulüplerinin scoutları başta olmak üzere birçok önemli ekibin maçı izlemek için bilet talep ettiği ifade edildi.



İki takımda da önemli isimler bulunuyor.



İlk etapta bu kulüplerin, gözlerinin Bruma ile Simon Kjaer üzerinde olacağı ifade edildi.



(Fotomaç)