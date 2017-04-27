Denizlispor'da İsim Sponsoru Tartışması

DENİZLİSPOR'da 5 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Başkan Süleyman Urkay ile yönetimdeki muhalif 9 isim arasında karar defteri tartışması yaşanıyor. Başkan Urkay, muhalif grubun isim sponsorluğu için Lezita firmasıyla anlaşılması ve kulübün adının Lezita Denizlispor olması yönünde karar alınması talebini kabul etmedi. Muhalif ekipten İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Taner Atilla, karar defteri kendilerine verilmediği için isim sponsoru konusunda karar alıp Futbol Federasyonu'na bildiremediklerini söyledi.



Takımın isim sponsorunun Lezita olması için tüm çalışmaların tamamlandığını belirten Atilla, "Lezita ile anlaştık. Artık kulübün adı Lezita Denizlispor olmuştur. Ancak kulübün karar defteri Başkan Süleyman Urkay'da olduğu için karar alıp Federasyon'a gönderemiyoruz" dedi.



Başkan Süleyman Urkay ise görevinden istifa etmediğini hatırlatarak, "5 Mayıs'a kadar başkan olarak hukuki sorumluluk taşıyorum. İstifa etmedim. Henüz göreve talip çıkmadı. Benden sponsorluk için kararı imzalamam istendi ama yönetimi kimin devralacağı belli olmadığı için imza atmadım" dedi. - Denizli