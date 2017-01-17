Denizli Ticaret Odasından, Eximbank Genel Müdürüne Ziyaret

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ı ziyaret ederek, Eximbank'ın kaynakları konusunda bilgi alışverişinde bulundu.



Eximbank Genel Müdürlüğü'ne atanması dolayısıyla Adnan Yıldırım'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Eximbank'ın önemine değinen DTO Başkanı Erdoğan, "İşadamlarımızın, ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları için Eximbank kaynaklarına ulaşmaları çok önemlidir. Dolayısıyla da ihracat ve üretim şehri olan ilimiz de, bu kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Sizlerin göreve gelmesiyle birlikte Denizli başta olmak üzere ihracatçılarımız, Eximbank kredilerinden daha fazla yararlanabilecektir, diye düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.



Denizli Ticaret Odası olarak yurt dışı iş görüşmelerine önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Balkanlar, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden hedef pazar ülkeler belirledik. Bu ülkelerdeki Ekonomi Bakanlığımızın Yurtdışı Ticari Müşavirlikleri ile planlamalar yapıyoruz. Belirlediğimiz ülkelerdeki ikili iş görüşmelerinde, üretici ve satıcıyı biraraya getirerek, ticareti arttırmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.



Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, kaynaklarını daha fazla kullandırma amacında olduklarını belirtti. Bu kapsamda ihracatçıların finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları problemi çözmek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ile anlaşma imzaladıklarını ve önümüzdeki günlerde Denizli başta olmak üzere ihracatçı illerde konuyla ilgili tanıtımlar yapacaklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Artık KOBİ dışındaki ihracatçılarımız da KGF kefaletinden faydalanabilecek. Böylelikle ihracatçılarımızın finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan teminat bulma sıkıntısı önemli ölçüde azaltılacak. Ayrıca Eximbank olarak kredi vermek için kendi reyting sistemimizi kurmayı arzu ediyoruz. Yıl sonuna doğru bunu gerçekleştirdikten sonra da 81 ilde şube açmak istiyoruz. Böylece işlemler yerinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacaktır."dedi. - DENİZLİ