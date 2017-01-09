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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,15 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,15 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır cinKg6,506,50TTS
Mısır sosluKg 10,80 10,80 TTS
Buğday yemlik kırmızı Kg 0,70 0,70 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 2,98 2,98 MTS
Nohut natürel Kg 3,63 3,63 TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg7,057,05TTS
Yer fıstığı kabuklu (paketmlenmiş) Kg 8,52 8,52 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş)Kg 9,289,28TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 6,99 6,99 TTS
Çeşitli gıda maddeleri







Tavuk-piliç etiKg 6,0110,00TTS
Kuru meyveler







Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg33,9333,93TTS
Badem iç (paketlenmiş) Kg 45,99 45,99 TTS
Ceviz iç Kg 45,89 45,89 TTS
Fındık iç (paketlenmiş) Kg 42,55 42,55TTS
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) Kg 12,29 22,15 TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 9,85 10,00 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 8,008,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg8,408,40TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,109,10TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 9,1011,90TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg11,9011,90TTS
Leblebi kaplamalı Kg 5,40 10,81 TTS
Leblebi kırık Kg 3,00 3,00 TTS
Leblebi çıtırKg8,918,91TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 5,155,15TTS
Tekstil hammaddeleri







Pamuk roll Ege st - 1 Kg 5,105,20TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
SığırAd 3.364,785.781,52TTS
KuzuAd500,00500,00MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,00 4,00MTS
KekikKg4,404,65TTS
Diğer ürünler
Portakal Kg 0,24 0,24 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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