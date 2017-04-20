Denizli'de Fetö'nün Sağlık Yapılanmasına Yönelik Dava

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık teşkilatı içerisindeki yapılanmasına yönelik 10'u tutuklu 14 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklardan Musa Özcan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini öne sürdü.



Silahlı terör örgütüne üye olmadığını savunan Özcan, "Kesinlikle ByLock programı kullanmadım. Suçlamaları reddediyorum." dedi.



Tutuklu sanık Buket Turan ise sohbet toplantıları düzenlemediğini ve bunu yapacak kadar bilgisinin olmadığını anlattı. Turan, "ByLock kullanmadım, kimseye de yüklemedim." ifadesini kullandı.



Tutuklu sanıklardan Sercan Oldaç da Servergazi Devlet Hastanesinde Mart 2012'den itibaren tıbbi sekreter olarak çalıştığını belirtti. FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia eden Oldaç, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüt evi, burs, ByLock nedir bilmem, kullanmadım." diye konuştu.



Duruşma, yarın tanık ifadelerinin alınmasıyla devam edecek.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında meslekten ihraç edilen sağlık çalışanlarının da bulunduğu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.