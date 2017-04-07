Denizli 6. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı Sona Erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli 6. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nın finali 5'i Türk dünyasından olmak üzere kente gelen 27 aşığın katılımıyla yapıldı. 5 bin yıllık geleneğin geleceğe aktarılması için yapılan etkinlik büyük beğeni topladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve 2 gün süren Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı tamamlandı. 5'i Türk dünyasından olmak üzere Denizli'ye gelen 27 aşığın katıldığı final gecesi Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yurt içinden 22, Türk dünyasından 5 olmak üzere geceye katılan 27 halk ozanı atışma, koçaklama, doğmaca şiir, doğmaca türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu. Aşıkların lebdeğmez adı verilen kürdanla atışma yapmaları ise büyük beğeni aldı. Salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz geceye tanıklık etti.



Denizli'de kültür rüzgarı esti



Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, programa katılan tüm aşıklara teşekkür ederek, "Aşıklarımız, ozanlarımız ilimizde iki gündür kültür rüzgarı estirdiler. Biz istiyoruz ki tarihimizden gelen bu güzellikleri, kültürel mirasımızı yeni nesillerle buluşturalım. Asıl önemli olan yeni nesillerle bu güzelliklerle tanıştırabilmek; onlara bayrak, vatan, millet sevgisini aşılamaktır" dedi. Kendilerinden desteklerini hiç esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Değirmenci, "İnşallah bu programları devamını getireceğiz. Kültürümüzü geleceğe aktaracağız" diye konuştu. - DENİZLİ