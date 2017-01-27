Dünyanın en ünlü elektronik festivallerinde boy gösteren Denis Horvat 27 Ocak'ta Kite sahnesinde...



"Innervisions, AEON Audio ve Exit Strategy gibi ünlü plak şirketlerinden yayımladığı şarkıların yanında, Amsterdam Dance Event ve OFF Sonar gibi dünyanın en ünlü elektronik festivallerinde boy gösteren Denis Horvat; deep house'un içinde dalgalandırdığı tekno, tech ve afro soundunu 27 Ocak gecesi Ankara'da ilk defa dinleyicileri ile buluşturuyor."



Gecenin açılısını ise Kite'ın resident'larından Passone yapacak.