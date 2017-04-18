Demirköy'de Açılan Sürü Yönetimi Kursu Tamamlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de halka yönelik açılan sürü yönetimi kursu tamamlandı.



Halk Eğitimi Merkezine bağlı olarak açılan 40 saatlik sürü yönetimi kursunun öğretmenliğini veteriner hekim Niyazi Ülkü yaptı. Kursa, Muhtar İsmail Ünsal olmak üzere toplam 19 kişinin katıldığı kaydedildi. Kursta; sürü yöneticisinin özellikleri, merada hayvan bakımı ve sürü yöneticiliğinde güvenlik konuları hakkında bilgiler verildi. Kursu başarıyla bitirenlere bitirme belgesi takdim edildi. - BİLECİK