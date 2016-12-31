Demet Akalın'ın sahne performansını sevenler ve 2017'ye Demet Akalın ile girmek isteyenler bu geceyi kaçırmasın!



Dur durak bilmeyen Demet Akalın, yoğun konser maratonu içinde müzikseverler için unutamayacakları çarpıcı bir sahne ve ışık tasarımının uygulanacağı sahne için provalar şimdiden başladı.



Sanatçı konserde hem yeni albüm şarkılarından hem de yıllara meydan okuyan Demet Akalın şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırlıyor.



Program:



22: 00 Kapı Açılış Dj



23: 00 Orkestra



00: 30 Oryantal



01: 00 Orkestra



01: 30 Demet Akalın



04: 00 Kapanış