TÜMÜ
Haberler Search
Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın'ın sahne performansını sevenler ve 2017'ye Demet Akalın ile girmek isteyenler bu geceyi kaçırmasın!

Demet Akalın

Demet Akalın'ın sahne performansını sevenler ve 2017'ye Demet Akalın ile girmek isteyenler bu geceyi kaçırmasın!

Dur durak bilmeyen Demet Akalın, yoğun konser maratonu içinde müzikseverler için unutamayacakları çarpıcı bir sahne ve ışık tasarımının uygulanacağı sahne için provalar şimdiden başladı.

Sanatçı konserde hem yeni albüm şarkılarından hem de yıllara meydan okuyan Demet Akalın şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırlıyor.

Program:

22: 00 Kapı Açılış Dj

23: 00 Orkestra 

00: 30 Oryantal

01: 00 Orkestra 

01: 30 Demet Akalın

04: 00 Kapanış

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads