Davos'ta Trump Tedirginliği





Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Washington'daki ilk konuşması tüm uluslararası kamuoyu tarafından takip edildi. İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta endişeler ve fırsatlar arasında bölünen iş dünyasına euronews mikrofon tuttu:



Jean-Marie Guéhenno, Uluslararası Kriz Grubu Tepe Yöneticisi:



"Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanırsanız, dünyanın dağılmasını engelleyen NATO ya da Avrupa Birliği gibi tutkal kurumların desteğinin olmaması bizi gerçekten zor bir dönemin beklediğini işaret ediyor olabilir."



Cornelis Van Zazelhoff, Hollandalı yatırımcı:



"Amerika'yı bir ticarethane olarak görürse ki umarım bunu yapmaz çünkü gayrimenkul pazarında durmadan iflas etti. Bunun yanında belki de bu hatalarından ders çıkarmış da olabilir. Ayrıca başkanlığı elde ediş şekli de çok zekiceydi. Danışmanları muhteşem bir iş çıkardı. O yüzden ona bir şans vermeli."



Nimra Amjad, SutainablePakistan ağı kurucusu:



"Kadınlara cinzel tacizde bulunduğunu kabul eden Donald Trump gibi bir erkek, bir kadında belki de daha önce yaşadığı duyguların yeniden canlanmasına neden oluyor. O size bu şekilde muamele eden tüm erkekleri temsil ediyor. Bu sebeple onu dünyanın en güçlü ülkesinin liderliğini yaparken görmek çok tedirgin edici."



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Tags: Davos 2017 Davos Davosta Ekonomi Donald Trump tedirginliği Amerika siyaseti Trump Gepost: 21 januari 2017