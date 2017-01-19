Darüşşafaka Doğuş'un rakibi Unics Kazan

Sahası Volkswagen Arena'da son üç maçında iddialı rakiplerini yenen Darüşşafaka Doğuşbu seriyi dört maça çıkarmak için sahaya çıkacak. Daçka'da yaklaşık bir buçuk aydır sakatlığı süren Marcus Slaughter dışında eksik yok. Boynundaki sakatlık sebebiyle geçen hafta Baskonia maçında yer alamayan Semih Erden de bu hafta antrenmanlarda yer aldı ve yarın göreve hazır.

Daçka, deplasmandaki maçta özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla etkili olmuş ve 94-87'lik değerli bir deplasman galibiyeti almıştı. Kazan'daki bu maçta Wanamaker 22 ve Anderson da 18 sayıyla skor yükünü üstlenmişti.

Rakip Unics Kazan ise bu sezon Euroleague'de ilk dört maçını kaybettikten sonra toparladı ve sürpriz galibiyetler de alarak playoff iddiasını sürdürdü. Unics'te, ilk Daçka maçında sakatlanan Rus forvet Ponkrashov henüz sahalara dönmüş değil. Unics'in sezon başından beri tartışmasız saha içi lideri ise Amerikalı guard Langford. 33 yaşındaki tecrübeli guard 16 maçta forma giydi ve maç başına 24 sayı ortalamayla tüm Euroleague'in de lideri.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

•Darüşşafaka Doğuşbu sezon EuroLeague'deki sahasındaki 8 maçın 5'ini kazanmayı başardı. Son üç maçta ise Euroleague'in iddialı takımları Real Madrid, Maccabi ve Baskonia'yı peş peşe yendiler.

•Sezon başından beri ribauntlar konusunda sıkıntı çeken Darüşşafaka Doğuş özellikle 14. haftadan itibaren bu alanda büyük gelişme sağladı. Son dört maçta maç başına ortalama 39.8 ribaunt alan Daçka rakiplerine ise 33.5 ribaunt verdi. Bu sayede yeşil-siyahlılar 16 takım arasında da ribaunt performansında sonunculuktan 12'ciliğe yükseldi.

•Yeni transfer Zizic'in de katkısıyla bu dört maçta Daçka'nın hücum ribaundu ortalaması da sezon ortalamasının iki katını geçti. İlk 13 maçta 7.8 hücum ribaundu ortalamasıyla oynayan Darüşşfaka Doğuş son dört maçta ise 17.8'lik bir ortalama yakaladı.

•Daçka bu sezonEuroleague'de en az top kaybeden ikinci takım unvanını Real Madrid'le beraber paylaşıyor: Maç başına sadece 11.56 top kaybı.

•Darüşşafaka Doğuş bu sezon Euroleague'in en etkili üçlük isabeti bulan takımlarından birisi. Daçka evdeyken çok daha korkutucu bir dış şut isabeti yakalabiliyor. Evindeki maçlarda ortalama 10.3 üçlük isabeti bulan Daçka yüzde 44.3'le de en iyi takım.

•Darüşşafaka Doğuş bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 122 maça çıktı ve bunların 58'ini kazandı. Toplam 9388 sayı atan Daçka potasında da 9467 sayı gördü.

•Daçka'nın bugüne kadar Rus takımlarına karşı Avrupa kupalarında 8 maç yaptı ve bunların 4'ünü kazandı.

BİREYSEL LİDERLER

• Daçka'nın en iyi üçlükçüsü ise Leton guard Bertans. Bertans 17 maçta yüzde 52.82'lik isabet oranıyla tüm Euroleague oyuncuları arasında üçüncü sırada. Wilbekin ise yüzde 45'le 19'uncu sırada yer alıyor.

•Bu sezon Daçka'nın iki skoreri Euroleague'in de en iyileri arasında: Wanamaker 14.2 ortalamayla 8'inci sırada, Clyburn ise 13.7 ortalamayla hemen ardında 9'uncu.

•Amerikalı guard Brad Wanamaker da maç başına 4.2 asistle tüm Euroleague'de 14'üncü sıradaki yerini koruyor.Diğer Amerikalı guard Scottie Wilbekin ise maç başına 3.7 asistle 21'inci sırada.

•Scottie Wilbekin aynı zamanda1.6 top çalmayla tüm Euroleague'de 3'üncü sırada. Wanamaker da 1.5 top çalmayla bu kategoride hemen arkasından 4'üncü sırada.

Euroleague'de en değerli oyuncu sıralamasındakiDaçkalılara gelince; Wanamaker 15'inci (14.8 PIR), Clyburn 24'üncü (13.1 PIR) ve Wilbekin 26'ncı (13 PIR).

