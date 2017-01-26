Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' Düzenlenecek

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenleyecek.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliklerine devam eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu ve ardından da yılın gazetecilerine ödül verileceği tören düzenleyecek.



Davetiyeleri basılan sempozyum ve ödül törenine konuşmacı olarak Gazeteci Vahap Munyar ve İsmail Kapan'ın katılacağı belirtildi.



Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin düzenleyeceği 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu ile Yılın Gazetecileri Ödül Töreni, 28 Ocak Cumartesi günü Ramada Plaza Altın Kayısı Otel'de yapılacak. - MALATYA