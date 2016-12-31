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Dansın Ritmi

Dansın Ritmi

Dans gösterisi "Dansın Ritmi" Hodjapasha'da sahneleniyor.

Dansın Ritmi

Dans gösterisi "Dansın Ritmi" Hodjapasha'da sahneleniyor.

Bu programda Osmanlı Saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinin dansları, oryantal danslar ve ritm show ile harmanlanarak çağdaş bir koreografi ile sunulmaktadır. 

Hodjapasha, bulunduğu coğrafyanın kültürel mirasını esas alan gösteri ve sergilerden oluşan etkinlikleri sunan bir cazibe merkezidir. 

Bu dinamik dans gösterisi 360 derece görsel efektler altında ve muhteşem kostümler ile birlikte tarihi atmosferde izleyenleri büyülüyor. Ayrıca fuaye alanında bulunan "Dervish Experience" sergisi program öncesinde gezilebilir.

Program Akışı;

Osmanlı Saray dansı - Yelpaze

Ege Bölgesi Zeybek Dansları  

Trakya Bölgesi Roman Dansları

Solo Şaman Dansı - Blacklight

Doğu Anadolu Halay Dansları

Solo Oryantal Şov

Grup Oryantal  Şov - Şamdan

Solo Azeri Dansı

Balkan Bölgesi Dansları

Solo Darbuka ile Oryantal Şov

Ritim Şov

Karadeniz Bölgesi Horon Dansları

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Kaynak: Etkinlik.io

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