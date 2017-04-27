Dalida Filmi

Ünlü şarkıcı Dalida’nın hikâyesinin anlatıldığı filmin senaryosu Azuelos ve Orlando tarafından yazılmış. Dalida’yı Sveva Alviti’nin canlandırdığı filmde Dalida’nın Gigi L’amoroso şarkısıyla uluslararası müzik dünyasında üne kavuşması değil, kendi içsel arayışındaki Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden ilgi görmesi ve parlaması, yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının olağanüstü ve dokunaklı hikâyesi anlatılıyor.





yönetmen: Lisa Azuelos

senaryo: Lisa Azuelos, Orlando, Jacques Pessis

oyuncular: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Alessandro Borghi, Valentina Carli, Brenno Placido, Niels Schneider, Michaël Cohen, Davide Lorino, Vincent Perez, Patrick Timsit, Patrick Timsit

fİlmİn türü: Biyografi

orİjİnal adi: Dalida

yapimci fİrma: Bethsabée Mucho

yapim yili: 2016

yapim ülkesİ: Fransa

orİjİnal dİlİ: Fransızca, İtalyanca, İngilizce

fİlmİn süresİ: 124 dk.

resmİ sİtesİ: http://dalida.com/

dağitici fİrma: Bir Film

vİzyon tarİhİ: 28.04.2017



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