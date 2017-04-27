Dalida Filmi
Dalida filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dalida filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Ünlü şarkıcı Dalida’nın hikâyesinin anlatıldığı filmin senaryosu Azuelos ve Orlando tarafından yazılmış. Dalida’yı Sveva Alviti’nin canlandırdığı filmde Dalida’nın Gigi L’amoroso şarkısıyla uluslararası müzik dünyasında üne kavuşması değil, kendi içsel arayışındaki Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden ilgi görmesi ve parlaması, yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının olağanüstü ve dokunaklı hikâyesi anlatılıyor.
yönetmen: Lisa Azuelos
senaryo: Lisa Azuelos, Orlando, Jacques Pessis
oyuncular: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Alessandro Borghi, Valentina Carli, Brenno Placido, Niels Schneider, Michaël Cohen, Davide Lorino, Vincent Perez, Patrick Timsit, Patrick Timsit
fİlmİn türü: Biyografi
orİjİnal adi: Dalida
yapimci fİrma: Bethsabée Mucho
yapim yili: 2016
yapim ülkesİ: Fransa
orİjİnal dİlİ: Fransızca, İtalyanca, İngilizce
fİlmİn süresİ: 124 dk.
resmİ sİtesİ: http://dalida.com/
dağitici fİrma: Bir Film
vİzyon tarİhİ: 28.04.2017
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