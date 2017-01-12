Dalaman Yat Limanına İptal Kararı

Muğla'nın Dalaman ilçesi sınırları içerisinde yer alan "Dalaman Yat Limanı ve



Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri" projesi, bakanlık kararı ile iptal edildi.



İlk ihalesi 1995 yılında yapılan ve uzun yıllar bölge gündeminde kalan, Dalaman Yat Limanı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü kararı ile iptal edildi.



Projeye konu olan bölgenin 2. derece doğal sit alanı olması, bu alanların büyü bir kısmının Özel Çevre Koruma (ÖÇK) içerisinde yer alması, aynı zamanda bölgenin kaplumbağa üreme ve koruma alanında olması birçok kez tartışmalara neden olmuştu. Uzun yıllar projeye yönelik imar planı onayları tamamlanamayarak, yatırım aşamasına geçilemedi.



Danıştay 6. Dairesinin, Dalaman sahilinde kaplumbağa yuvalama kumsalı sınırları içerisinde, ayrıca sazlık bataklık ve önemli doğa alanı olarak işaretlenmiş bulunan alanda, yakınındaki Havaalanı gürültüsü etkisinin değerlendirmesi yapılmadan yat limanı önerilmesinin planlama ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı yönündeki tespitleri nedeniyle "Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri" projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü kararı ile iptal edildi.



Dalaman'a çakılan her çiviyi yatırım ve ekonomiye katkı olarak gördüklerini dile getiren Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, "Dalaman Yat Limanı projesinin mahkeme kararı ile iptal edildiği bilgisini aldık. Yat Limanının yapılamaması bölge ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek." dedi.



CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner ise; "Açık denize bağlantısı olan bir marina olacak denilmişti. Bu Dalaman için bir velinimetti. Bölge turizmi için önemli, yöre halkına istihdam kaynağı olacak bir projeydi. Bu projenin yenilenerek, Dalaman'a kazandırılması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Bölgenin ekonomisine büyük katkısı olacak Dalaman Yat Limanı projesinin, mahkeme kararının ardından Bakanlık tarafından iptal edildiğini aktaran Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz şunları kaydetti; "Proje iptal edildi ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sahillerde yeniden değerlendirme yapıyor. Balıkçı barınağından, denize girilebilir alanların yaratılabileceği; Bölgede yetiştirilen ürünlerin deniz yolu ile taşınmasının yapılabileceği bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak, yeni bir proje ile Dalaman'ın hayali gerçekleşebilir. Umudumuzu kaybetmedik." - MUĞLA