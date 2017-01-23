DAEŞ Düzenlediği Drone Saldırısının Görüntülerini İlk Kez Yayınladı

Irak ve Suriye'de bombalı araç ve canlı bomba saldırılarının yanısıra insansız hava araçlarıyla da saldırılar düzenlediği tahmin edilen DAEŞ, bugün yayınladığı bir video ile elinde ilkel de olsa hava saldırısı düzenleyebilecek 'drone'lar olduğunu gösterdi.

10 KİŞİLİK GRUBUN ARASINA BOMBA BIRAKIYOR

DAEŞ'e ait sosyala medya hesaplarından, örgüte ait bir İHA ile yapılan saldırının önce fotoğrafları, ardından da videosu yayınlandı.

Yaklaşık 1 dakikalık videoda, bomablı araçla saldırı düzenlemek için hazırlık yapan teröristin eyleme gidişi ve kendini havaya uçurma anı görülüyor. Videonun devamında ise, DAEŞ'e ait İHA'nın, 10 kişilik bir asker grubunun ortasında bomba bırakması ve patlayan bombanın etkisiyle etrafa saçılan askerler görülüyor.

ABD YAPIMI PREDATOR'E BENZETİLDİ

Videonun sonunda havada seyir halinde bir İHA'nın görüntüsü yer alırken, uzmanlar sözkonusu hava aracının ABD yapımı 'Predatör' olarak da bilinen MQ-9'lara benzerliğine dikkat çekiyor.

DAEŞ, videoyu Irak'ta çektiğini iddia etti.