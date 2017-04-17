Cumhuriyet Başsavcısı Başar Göreve Başladı

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Başar göreve başladı.



Son Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesiyle Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başar, böyle güzel bir ilçede göreve devam etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kapılarının her zaman ilçe halkına açık olduğunu söyledi.



Tatvan'da görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını kaydeden Başar, adalet hizmetini erişilebilir ve daha somut şekilde sunabilmek için çalışacaklarını ifade etti.