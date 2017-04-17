Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.
Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.