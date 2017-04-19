Erdoğan, El-Cezire'de AGİT'in Gerçek Yüzünü Anlattı: Bunlar Terör Örgütü Temsilcileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli yayın kuruluşu El-Cezire kanalında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan röportajında referandum sonucuna değindi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın halk oylamasını takip etmek üzere tarafsız gözlemciler yerine, terör örgütü temsilcileri görevlendirdiğini söyledi.

"BU ADAM RAPORTÖRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde tuttuğu fotoğrafları göstererek "Bunlar AGİT'in halk oylamasını araştırmak üzere görevlendirdiği terör örgütü temsilcileri" dedi.

"PKK bayrağını elinde tutan adam nasıl bağımsız olabilir?" diyen Erdoğan, "Bu adam bir terörist olarak burada raportörlük görevini yürtüyor. Bunun tuttuğu rapora gerçekten bağımsız olarak bakmak mümkün mü" ifadelerini kullandı.

"DİKTATÖR DAHA DEĞİŞİK YOLLARLA GELİR"

Cumhurbaşkanı kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi "Sandıktan diktatör çıkmaz. Diktatör çok daha değişik yollarla gelir" diye konuştu.

Erdoğan, Hollanda ve Almanya gibi seçim kampanyalarının yapılmasına izin verilmeyen ülkelerde evet oyunun yüksek oranda çıkmasının, yönetimlerini rahatsız ettiğini söyledi.

"MERKEL'İN ARAMAMASI SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNDEN"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisini tebrik için henüz aramadığını da belirten Cumhurbaşkanı "Bunu bir suçluluk pskilojisi olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.