Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi Mesajı

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayınladı.Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelemizin ilk aşamalarından biri de Birinci İnönü Zaferi'dir. Ordumuzun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarı, milletimizin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olmuştur. Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına; onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."