Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timi Davasına Devam Edildi (3)
YARBAY GÜVEN, "ALİ YAZICI'YI 15 TEMMUZ'DA TANIDIM"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi davasında SEGBİS ile tanık olarak dinlenen ve Ankara'da cezaevinde tutuklu bulunan Yarbay Emin Güven ifadesinde, sanıklardan Binbaşı Şükrü Seymen'le aynı birlikte...
YARBAY GÜVEN, "ALİ YAZICI'YI 15 TEMMUZ'DA TANIDIM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi davasında SEGBİS ile tanık olarak dinlenen ve Ankara'da cezaevinde tutuklu bulunan Yarbay Emin Güven ifadesinde, sanıklardan Binbaşı Şükrü Seymen'le aynı birlikte olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın Ali Yazıcı'yı ise 15 Temmuz'da tanıdığını söyledi. Yarbay Güven şöyle devam etti:
"Özel Kuvvetler'de görevli Albay Fırat Alakuş beni telefonla arayıp, Muhafız Alayı'na çağırdı. Odada 10-15 personel vardı. Ali Yazıcı'yı orada tanıdım. Albay Fırat, Ali Yazıcı'nın Antalya tarafına gideceğini, kendisine eşlik etmemi istedi. Yolda Ali Yazıcı sürekli telefonla konuşuyordu. Afyonkarahisar tarafında mola verdik. Molanın ardından yolumuza devam ettik. Muğla istikametine gidileceğini, Cumhurbaşkanına evrak vereceğini söyledi. Akşam hava karardı. Telefonda darbe olduğunu öğrendi. Bir yerleri aradı ve sonrasında, 'Genelkurmay tatbikat yapıyor' dedi. Otomobili Çiğli'ye sürmemi istedi. Verdiği emri uyguladım. Nizamiyede otomobili almadılar. Üs komutanının odasına götürüldük. Televizyondan darbe bildirisi okundu. Üstten bir türlü çıkamadım. Misafirhanede Ali Yazıcı ile ayrı ayrı odalarda kaldık. Sabah saat 08.00'de oradan ayrıldım. Sonrasında otobüse binerek Bodrum'daki ailemin yanına gittim."
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tanık ve sanık avukatlarının sorularını da yanıtlayan Yarbay Güven şunları anlattı:
"Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'i tanımıyorum. Ali Yazıcı'nın kendisini nizamiyenin önünde durdurup arabasına bindiğim yönünde verdiği ifade doğru değildir. Kendisinin Çiğli'de askeri hattı kullandığını hatırlamıyorum. Kameriyede oturduğum sırada masanın üzerinde Marmaris yazan uydu fotoğrafları vardı. Haritalar üzerinde bir çalışma yapıldığını görmedim. Bununla ilgili olarak Ali Yazıcı'ya bir görev verilip verilmediğini bilmiyorum. Daha önce kendimin cemaatle görüştüğümü ifade etmiştim. Terörist değilim. Ali Yazıcı'nın FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Yolda darbeyi öğrendiğini zaman hiç yorum yapmadı. Sürekli telefonla meşguldü. Ali Yazıcı'yı kontrol altında tutmak için bir görev almadım."
Yarbay Emin Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın birçok sorusunu da cevaplandırdı. Yarbay Güven, "Muhafız Alayı lojmanı yakınında aracına bindim. Fırat albayın söylemesi üzerine aracı ben kullandım. Kendisinin bana somut bir tehdidi olmadı. Darbe haberini aldıktan sonra kendisinden ürktüm. Bir an önce arabadan inmek istedim" dedi.