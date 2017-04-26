Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak dinlenen Yarbay Emin Keskin, Marmaris'teki saldırı gerçekleştirdikten sonra Dalaman Deniz Havva Üssüne gelen helikoptere, eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın telefonla arayarak emir vermesi üzerine yakıt ikmalini gerçekleştirdiklerini belirtti.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde mahkeme heyeti suikast girişiminde Bodrum'a giden iki helikoptere yakıt vermeyen Imsık Kara Havacılık Meydan Komutanı Yarbay Fethi Şahbaz'ın ardından olay tarihinde Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında Harekat Komutanı Vekili olarak görev yapan Yarbay Keskin'i tanık olarak dinledi.



Halen Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssünde görev yapan Keskin, ifadesinde 15 Temmuz gecesi birtakım personelin göreve çağrıldığını ve kendisinin de saat 23.00 sıralarında birliğine intikal ettiğini söyledi.



15 Temmuz'da birliklerinden herhangi bir uçuş planlanmadığını belirten Keskin, "Komutanımız herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı için göreve çağrılan bir kısım personelin gece 02.00'den sonra ayrılabileceğini söyledi. Ben de saat 03.00'den sonra birlikten ayrıldım. Daha sonra bana bağlı olan kuledeki görevli asker bir helikopterin geldiği haberini verdi. Bunun üzerine birliğe geri döndüm. Birliğe intikal ettiğimde gece karanlığında bir helikopter iniş için alçaldı. Birlik askerleri de silahlanmıştı." diye konuştu.



Üniformasını giymek için odasına çıktığını anlatan Keskin, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Odaya girdiğimde odada bulunan telefon çalıyordu ve arayan Deniz Hava Komutanı Tezcan Kızılelma idi. Bana Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'yı sordu. Kendisinin piste olduğunu söyledim. Tezcan Kızılelma bana, 'O helikopterlere yakıt verilebilir' dedi. Emri tekrar ettirdim ve yine 'verilebilir' ifadesini kullandı. Bunun üzerine telsizden Bahadır Albay'a emri telsizle ilettim. Daha sonra Bahadır Albay'ın yanına giderek Tezcan Kızılelma'nın aradığını ve helikoptere yakıt verilmesi emrini yeniden aktardım. Bahadır Albay telefon görüşmeleri yaptı. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ama verilen emri teyit ettirebilmek için konuştuğunu tahmin ediyorum."



Helikopterin pilotları Ali Aktürk ve Davut Uçum ile bilgi alabilmek amacıyla konuştuğunu ifade eden Keskin, ancak katıldıkları görevle ilgili bilgi vermeyerek sadece "uçuyoruz" demekle yetindiklerini kaydetti.



Her şeyin 15 dakika içinde geliştiğine işaret eden Keskin, 3-5 dakika kadar süren yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından pilotların hızlı bir şekilde helikoptere binerek havalandıklarını bildirdi.



Keskin, helikopterde iki pilotun yanı sıra bir de makineli tüfekçi askerin bulunduğunu anlattı.



Duruşmaya diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.