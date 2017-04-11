Çukurova Belediyesi'nden Pozantı ve Sarıçam'a Malzeme Yardımı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'nın ilçelerinden gelen yardım taleplerini belediyenin imkanları ölçüsünde değerlendirerek Pozantı ve Sarıçam ilçesine malzeme yardımında bulundu.



İlçelerden gelen malzeme talebi üzerine birim müdürlerine talimat veren Başkan Çetin'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Pozantı ve Sarıçam ilçelerine giderek mahallelere malzemeleri teslim etti. Pozantı ilçesinde 8 mahalleye taziye çadırı, masa, sandalye, bank ve çöp konteynerı yardımında bulundu. Sarıçam ilçesinde ise 13 mahalleyi malzeme yardımı yapmak üzere gezen ekipler, malzeme teslimini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Sarıçam ilçesinde bulunan Gökbuket Mahallesi Cemevi'ne de malzeme yardımında bulundu.



Tüm Adana halkına hizmet götürmeyi amaçladıklarını ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Çukurova'da yaptığımız hizmetler, aralıksız ve eksiksiz devam ediyor. Bu bizim asli ve temel görevimiz. Ancak, diğer ilçelerimizden gelen talepleri geri çevirmem de mümkün değil. Biz elimizden geldiği ölçüde, tüm Adana halkına hizmet götürüyoruz. Pozantı ve Sarıçam ilçelerimizin eksiklerini öğrenince, birimlerimize bu eksiklerin giderilmesi için hemen talimat verdim. Vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Onların mutluluğu ve memnuniyeti de bana yetti. Ben sadece Çukurova'nın değil, tüm Adana'nın hizmetkarıyım" dedi. - ADANA