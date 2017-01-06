Coşkun, Yeni Sözleşmeleri İmzalandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Kemer Sarıören Deresi Taşkın Koruma, Gazipaşa Bıçkıcı Deresi Taşkın Koruma ve Antalya İli Göletleri ve Sulamaları 4. 5 ve 6. Kısım Planlama raporları hazırlanması işlerinin sözleşmelerini imzaladı.



DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Kemer Sarıören Deresi Taşkın Koruma, Gazipaşa Bıçkıcı Deresi Taşkın Koruma ve Antalya İli Göletleri ve Sulamaları 4. 5 ve 6. Kısım Planlama raporları hazırlanması işlerinin sözleşmelerini imzaladı. Sözleşmelerin imzalanmasında Bölge Müdür Yardımcıları Köksal Buğra Çelik, Mehmet Nazif Kök, Şube Müdürleri ve yüklenici firmaların temsilcileri de hazır bulundu.



Coşkun, "Sözleşmeleri imzalanan Gazipaşa Bıçkıcı Deresi Taşkın Koruma işi kapsamında; 67 metre açıklığında fore kazık temelli betonarme köprü ve dere tanzimi ile taş tahkimat yapılacaktır. Kemer Sarıören Deresi Taşkın Koruma işi kapsamında bin 57 metre dere ıslahı ve dere tabanı istifli taş tahkimatı yapılacaktır. Antalya İli Göletleri ve Sulamaları 4. 5 ve 6. Kısım Planlama raporları hazırlanması işleri kapsamında ise 6 Adet Gölet ve Sulamanın planlama raporu hazırlanacak ve toplamda 56 bin 610 dekar sahanın modern yöntemlerle sulanması sağlanacaktır. Sözleşmesi imzalanan işlerin toplam bedeli 15milyon 978 bin 851 TL'dir" dedi. - ANTALYA