Çorum'dan Haleplilere 15 Tır Yardım Malzemesi

Çorum Belediyesince, Halep'ten tahliye edilenler için hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemelerini taşıyan 15 tır, yola çıktı.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Türkiye'nin Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalmadığını, 3 milyondan fazla göçmenin Türk topraklarında barındığını söyledi.



Belediye olarak Suriye'deki drama sessiz kalmamak için "Çorum'un kalbi Halep için atıyor" sloganıyla yardım kampanyası yaptıklarını anlatan Külcü,, dünyada gayri safi milli hasılasına göre ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan en cömert ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.



Külcü, "Bunu biz söylemiyoruz, araştırma kuruluşlarının raporlarıdır. Yani dünyada nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa Türkiye orada. Daha 15 yıl önce 3 kuruş para için IMF'nin kapısında bekleyen Türkiye, bugün aç, açık, mağdur kim varsa ona yardıma koşan bir ülke duruma geldi." diye konuştu.



Yıllar önce Osmanlı çatısı altında Suriye ile beraber yaşandığına işaret eden Külcü, bu nedenle bugün kardeşlerine kucak açmanın görevleri olduğunu kaydetti.



Çorum halkının Suriyeli mağdurların yanında olduğunu dile getiren Külcü, bugüne kadar kentteki mesleki ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşların tonlarca yardım gönderdiğini anlattı.



Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Seda Canbolat da yardımlar için belediyeye teşekkür ederek, "Çorum halkımız yardım konusunda çok duyarlı. İlk başlarda Halepli kardeşlerimize yardım toplamak için çalışma yapıyorduk ancak artık toplanan yardımları nasıl göndereceğimizi düşünüyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından dua edildi.



Programa katılan Vali Yardımcısı Adem Saçan ile Başkan Külcü ve beraberindekiler, yardım malzemesi taşıyan tırları bölgeye uğurladı.