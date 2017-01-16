Çorum'dan Halepliler'e Yardım

Çorum'da Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından Halep için yardım kampanyası düzenlendi.





Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle "Halep göçünde mağdur olan insanlara yardım" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, 7 bin 340 lira nakit ile 186 kilogram gıda ve temizlik malzemesi, 134 paket su, 71 battaniye toplandı.





Toplanan malzemeler Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere Kızılay Çorum Şubesine teslim edildi.





Kızılay Şube Başkanı Sedat Canbolat, yaptığı açıklamada, duyarlı davranışlarından dolayı okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.