Çorlu'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) arasında eski hizmet binasının Çorlu Belediyesi'ne devri için protokol imzalandı.



Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, konuşan ilçe Belediye Başkanı Ünal Baysan, her iki kurumun da mutabık kalarak ilçe halkının faydalanması adına ilgili binanın belediyeye devrinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



İlçe Belediyesi'ne devredilen binada 3 ay içerisinde yapılması öngörülen tadilat çalışmalarının akabinde binanın vatandaşların kullanımına sunulacağını belirten Baysan, 439 metrekare tabanlı zemin dahil 5 kattan oluşan yapının çeşitli kurumlardan görüş alınarak 12 taksitte ödenecek yaklaşık 1,5 milyon lira bedelle belediyeye devredileceğini kaydetti.



Söz konusu binanın kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını ifade eden Baysan, kent merkezinde ve ulaşımın kolayca sağlanabileceği bina içinde kültür ve sosyal projeler merkezi, kadın ve gençlerimiz için lokal, bilgi evi, tasarım atölyesi ve down sendromlu gençlerimizin sosyal hayata adapte olmasını ve katılımını sağlayacak alan olacağını söyledi.



Çorlu TSO Başkanı Enis Sülün ise, "Çorlu'da kurumlar ve kurumların yöneticileri olarak yıllardır Çorlu halkına hizmet etmek adına daima bir birliktelik ve dayanışma içerisindeyiz. Söz konusu protokol neticesinde tesisin belediyeye devri sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Törende, Baysan ve Sülün protokolleri karşılıklı olarak imzaladı.



Yıldız kızlar voleybol takımı şampiyon oldu



Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) voleybol yıldız kızlar takımı, 2016-2017 sezonu Yıldız Kızlar Voleybol Tekirdağ İl Şampiyonu oldu.



ÇBSK Başkanı Hasan Eligül, AA muhabirine açıklamasında ÇBSK olarak birçok dalda spor faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, yıldız kızlar voleybol takımlarının il şampiyonu olduğunu kaydetti.



Eligül, voleybol takımlarının Marmara bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandığını belirterek, "Şampiyon takımımız, 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale takımlarının da yer alacağı bölge şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil edecek. Burada da ciddi dereceler alacağımıza inanıyoruz." dedi.



ÇBSK güreşçilerinden Baysan'a ziyaret



Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) güreş takımı sporcu ve antrenörleri, ilçe Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı ziyaret etti.



Başkanlık makamında yapılan ziyarette, güreş takımının başarılı sporcularından Emine Çataloğlu takım antrenörleri Fatih Kobal ve Hasan Mert, Baysan'a katıldıkları katıldıkları son şampiyonalarda kazandıkları kupaları teslim ettiler.



Derece ve kupa alan sporculara başarılarının devamını dileyen Baysan, takım antrenörleri ve güreşçileri tebrik ederek bir süre sohbet etti.