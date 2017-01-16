Çorlu'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi tarafından şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ulusal düzeyde düzenlenen fotoğraf yarışmasında kazanan fotoğraflar belli oldu.



Belediye Başkanı Ünal Baysan, AA muhabirine açıklamasında, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı olarak Çorlu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda, jüri üyelerinin yarışmaya katılan 524 fotoğraf arasında değerlendirmelerini tamamladığını belirtti.



"Çorlu'nun modern yüzü" temasıyla düzenlenen yarışmada, birbirinden güzel fotoğrafların boy gösterdiğini ifade eden Baysan, değerlendirmeler sonucunda yarışmada birinciliği Kahraman Bekçili, ikinciliği Murat Bakmaz ve üçüncülüğü de Ömer Şahin'in kazandığını bildirdi.



Çorlu'da yol yapım çalışmaları



Çorlu'da, yoğun kar yağışı sonrası yol yapım ve onarım çalışmaları başladı.



Belediye Başkanı Ünal Baysan, AA muhabirine açıklamasında, yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları sonrası yollarda yapım ve onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi.



İlçede geçen hafta çok zor hava koşullarının yaşandığını ve kar yağışının yanı sıra, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 8'e kadar düştüğünü hatırlatan Baysan, ekiplerinin yağışların sona ermesinin ardından bölgelerdeki yollarda incelemelerini tamamlayarak, bakım onarım gerektiren bölgeleri tespit ettiğini kaydetti.



Baysan, ihtiyaç sıralamasına göre bütün gerekli bölgelerde çalışma yapılacağını ifade ederek, "Birçok yolda, yağış nedeniyle deformasyon meydana geldi. Bunları tespit eden ekiplerimiz, ihtiyaç sırasına göre onarım ve yapım çalışmalarına başladı." dedi.