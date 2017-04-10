Çomoğluları Derneği'nden Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine Tam Destek

Aşkale Çomoğluları Derneği aylık gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, 16 Nisan' yapılacak olan halk oylamasında evet yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.



Sivil toplum kuruluşları (STK), 16 Nisan Halk Oylamasına sayılı günler kala hangi yönde oy kullanacaklarını açıklamaya başladı. Aşkale Çomoğluları Derneği yönetim kurulu üyeleri hafta sonu Erzurum'da bir araya geldi. Toplantıya; derneğin Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Dernek Başkanı Harun Çomaklı, yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı.



Dernek adına açıklama yapan Başkanı Harun Çomaklı, ülkeyi ilgilendiren her konunun sivil toplum kuruluşları olarak kendilerini yakından ilgilendirdiğini ve halk oylamasında evet yönünde oy kullanmanın, bir seçmen görevi değil vatan vazifesi olduğunu belirtti.



Avrupa devletlerinin, içerde ve dışarda düşmanlık yapanların hayırcı olduklarının gün yüzü gibi ortada olduğunu anlatan Başkan Çomaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evlad-ı Fatihan olarak ülkemizin faydasına olan her hareketin arkasındayız. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye adeta kanatlanacak. Koalisyon hükümetleri ülkemize yıllarca büyük zararlar verdi. Vesayet yönetimleri iş başına getirildi. Askeri darbeler ve en son 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimi; bizlere ülkemiz için Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne denli öneme sahip olduğunu gösterdi."



Programda bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Yavuz Çomaklı,"Yurt genelindeki Çomoğluları derneklerimizin çatısı altında bulanan yaklaşık 8 bin akrabamızdan oluşan üyeye sahibiz. Çomoğluları dernekleri olarak, ortak aldığımız kararlar neticesinde halk oylamasında reyimizi evet yönünde kullanacağız. Yeni anayasa referandum unun sonuçlarıyla birlikte ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.



Toplantı hep birlikte verilen evet sözüyle sone erdi. - ERZURUM