Çok da Fifi Hatunlar Stand Up
Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 12 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de.
Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 12 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...
"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.
Gecede sahne alacak komedyenlerin listesi;
Aslı Akbay
Buse Sinem İren
Deniz Özturhan
Hande Yögen
Meltem Parlak
Şirincan Çakıroğlu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Çok da Fifi Hatunlar Stand Up
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır