Çok da Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 12 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de.

Çok da Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 12 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...

"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Gecede sahne alacak komedyenlerin listesi;

Aslı Akbay

Buse Sinem İren

Deniz Özturhan

Hande Yögen

Meltem Parlak

Şirincan Çakıroğlu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Çok da Fifi Hatunlar Stand Up

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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