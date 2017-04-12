Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 12 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...



"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.



Gecede sahne alacak komedyenlerin listesi;



Aslı Akbay



Buse Sinem İren



Deniz Özturhan



Hande Yögen



Meltem Parlak



Şirincan Çakıroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Çok da Fifi Hatunlar Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır