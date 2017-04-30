Çocukların sokakta yaktığı ateş 6 kişilik aileyi kül ediyordu

Antalya'da 16 yaşındaki Muhammed'in uyanıklığı, dedesi, babaannesini ve 3 kardeşinin hayatını kurtardı



ANTALYA – Antalya'da dışarıda çocukların yaktığı ateş eve sıçradı. Yangını farkeden çocuğun durumu ailesine bildirmesi ise faciayı önledi.

Yangın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 5088 sokaktaki 2 katlı müstakil evde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Çocukların sokakta yaktığı ateş, Durmuş Ali Güzel'e ait evin bir kısımına sıçradı. Yangını farkeden Durmuş Ali Güzel'in torunu Muhammed Güzel (16), durumu evde bulunan dedesine ve anneannesi Şerife Güzel'e söyledi. Küçük çocuk, bina içerisinde bulunan küçük kardeşlerini de alarak dışarıya çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 6 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin geldiği sırada yangın 5 katlı binayı da sıçradı. Binada bulunanlar balkondan yangının söndürülmesini beklerken evleri kül olan Şerife Güzel, gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen Durmuş Ali Güzel ile torunu Muhammed'e olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangın sırasında yattığını söyleyen kanser hastası Durmuş Ali Güzel, "Çocuklar boşluk alanda ateş yakmışlar. Torunum Muhammed haber verdi. 'yangın var yangın var' dedi. Evladım, 4 torunum, hanım ve ben içerideydik. Sonra dışarı attık kendimizi" dedi.

Evinin ikinci kez yandığını söyleyen Şerife Güzel de, "Çocuklar oynuyordu, kovalıyordum. Namaz kılayım dedim. Abdestimi aldım, büyük oğlan geldi, arkadan tutuşmuş ev dedi. Önce de yanmıştı. Haram da karıştırmıyorum. Daha yeni yapmıştık evi. Ben çöp toplayarak torunlarıma bakıyorum. Nere gideceğimi bilmiyorum, kocam da kanser hastası, 4 tane de çocuk var. Bunların evi hep yanıyor diye artık bizi burada durdurmazlar" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.