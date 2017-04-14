Çocukların At Arabasındaki Tehlikeli Yolculukları

Bahşili ilçesinde at arabasının asılarak yolculuk yapan çocuklar hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.



Kızılırmak Mahallesi Şehitlik Yolunda seyir halindeki bir at arabasının arkasından tutunan 3 çocuk, tehlikeye aldırış etmeden yolculuklarına devam etti.



Yaptıkları hareketle hem kendi hayatlarını hem de başkalarını tehlikeye atan çocuklar, mutlu bir şekilde fotoğraf makinesine de poz vermeyi ihmal etmediler.