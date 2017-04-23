Çocuklar 23 Nisan'ı Doyasıya Kutladı
Çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladıTOKAT - Tokat'ta 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı
TOKAT - Tokat'ta 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte gazeteci olan çocuklar, Tokat Valisi Cevden Can ile röportaj yaptı.
Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Cevdet Can, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. 700 öğrencinin; çocuk bandosu, çocuk korosu ve halk oyunları gösterileriyle sahne aldığı etkinler, salonu dolduran Tokatlılar tarafından ilgi ile takip edildi.
BALIKESİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kurtdereli Kapalı Spor salonunda gerçekleşen etkinliklerde özellikle yaşları 4 ile 6 arasındaki minik öğrenciler gösterdikleri performanslar ile büyüledi.
Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sabah saatlerinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Etkinler ardından Kurtdereli Kapalı Spor salonunda devam etti. Kurtdereli Kapalı Spor salonundaki program Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın konuşması ile başladı.Tören konuşmasının ardından çocukların sahne gösterileri başladı. Gösterileri izlemeye gelen vatandaşlar dans şarkılarına eşlik ettiler. Çocukların 23 Nisan için hazırladığı gösterileri ilgi ile izleyen Vali Ersin Yazıcı ise çocuklarla yakından ilgilendi.
Etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
KÜTAHYA - Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, 23 Nisan coşkusunu kimsesiz çocuklarla kutladı.
Dernek üyeleri, Belediye Sosyal Tesisleri'nde sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklar, Kütahya'daki mülteci olarak yaşayan çocuklar ve şehirdeki yetim çocukları, çocuk bayramında yalnız bırakmadı.
Dernek yetkilileri, 23 Nisan coşkusunu çocuklar birlikte yaşadı.
Etkinliğe 300'e yakın çocuğun katıldığını belirten Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hep birlikte onlara destek olmak durumundayız.Her türlü ihtiyaçları karşılanan kimsesiz çocuklarımız ile bu gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.
Dernek üyeleri çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak neşeli dakikalar geçirdi.
Etkilik sonunda kesilen yaş pasta çocuklara ikram edilip, hediyeler takdim edildi.