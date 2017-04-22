Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği
Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği Uluslararası Resim Yarışması Sergisi Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 22 Nisan 2017 Pazartesi, 14.
Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği Uluslararası Resim Yarışması Sergisi Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 22 Nisan 2017 Pazartesi, 14.00, Halk Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 22-23 Nisan 2017
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Halk Evi
Mekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)
Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io