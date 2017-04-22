Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği

Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği Uluslararası Resim Yarışması Sergisi Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 22 Nisan 2017 Pazartesi, 14.

Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği

Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği Uluslararası Resim Yarışması Sergisi Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 22 Nisan 2017 Pazartesi, 14.00, Halk Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 22-23 Nisan 2017

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Halk Evi

Mekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)

Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Çocuk Gözüyle Kadın ve Erkek Eşitliği

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhuriyet, 22 Nisan, İhsaniye, 23 Nisan, Kadın, Bursa, Çocuk, Oğlan, Erkek, Hayır