Çocuk Edebiyatı Atölyeleri Devam Ediyor

Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyan, "Her kitap bir hayal, her çocuk bir gelecek" düşüncesiyle hizmet veren Gaziantep Çocuk Kütüphanesi ve Gaziantep ili çevre okullarında çocukları yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.



Çocukları, çocuk kitapları yazarlarıyla buluşturup, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bilinçli bir nesil yetiştirmek, çocuklarla kaliteli vakit geçirmek, onların duygu ve düşüncelerini, hayallerini diğer insanlara aktarabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan etkinliklerde, minik okurlar bu kez, çocuk kitabı yazarı Mavisel Yener ile buluştu. Etkinlikte, "Eğlenceli Şeyler Kitabı" ile şiir dünyasına ilk adımlarını atan çocuklarımız kitabın şairi Mavisel Yener ile eğlenceli ve öğretici bir şiir atölyesinde bir araya geldi. "Şiir okumak ve yazmak kendini tanımaktır" diyen Yener, çocuklar ile birlikte şiir yazmanın püf noktalarını keşfetti. Şiirler hakkında birçok bilgi sahibi olan çocuklar, şiir yazma yeteneklerinin de varlığından haberdar olup çok mutlu oldular ve unutulmaz saatler geçirdi. Okul öncesi çocuklara "Armut Kafa Ailesinin Serüvenleri" kitaplarından bahseden Yazar, çocukları hikayeye dahil ederek onlara hikayeyi yaşattı. Kitaplarında arkadaşlık, özveri, oyun, hayvan sevgisi, aile, yalan söylememek gibi birçok konulara yer veren yazar çocukların önemli kazanımlar sağlamasına yardımcı oldu, kukla gösterileriyle hikayelerini zenginleştirdi ve eğlenceli saatler geçirmesini sağladı. Çocuklarla sohbet eden yazar, hikayeyi çocuklara benimseterek hikayeyi nasıl gördüklerini, hayal dünyalarında nasıl canlandırdıklarını öğrenmeye çalıştı.



Etkinliklere katılan 297 öğrenciye, atölye ve söyleşi sonunda, yazarın imzalı kitapları hediye edildi. - GAZİANTEP