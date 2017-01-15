Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük, hastanede çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Uğurlu kırsal mahallesinde parmağına yüzük sıkışan 11 yaşındaki Hüseyin A., yakınlarıyla birlikte il merkezinde bulunan itfaiye müdürlüğüne giderek yardım istedi. Çocuğun parmağındaki yüzüğü kontrol eden ekipler, araçla hastaneye götürdü. Ekipler, doktorlarla birlikte çocuğun parmağındaki yüzüğü herhangi bir sorun yaşanmadan çıkarttı. - ŞANLIURFA