Cizre "İşgem" Protokolü İmzalandı

Cizre İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Güdümlü Projesinin Mutabakat Toplantısı Şırnak'ta düzenlendi.



Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 1 milyon 660 bin TL değerindeki Cizre İŞGEM Projesinin Mutabakat Toplantısına Vali Ali İhsan Su, Cizre Belediye Başkanı Ahmet Adanur, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve STK ile oda temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Ajansımız tarafından Cizre Belediyesi ile birlikte geliştirilen ve daha önce başlangıç toplantısı düzenlenen 'Cizre İŞGEM Güdümlü Projesinin Mutabakat Toplantısı' için toplanmış bulunmaktayız. Bu projeye Ajansımız tarafından yüzde 75 oranında yaklaşık 5 Milyon TL hibe desteği sağlanacak olup, Cizre Belediyesi de yüzde 25 oranında yaklaşık 1 milyon 660 bin TL eş finansman sağlayacaktır" dedi.



Cizre Belediye Başkanvekili Ahmet Adanur da, "Cizre Belediyesi olarak nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündüğümüzde Cizre'nin Ticari potansiyeli iş potansiyeli, mevcut OSB'si, Küçük Sanayi sitesi bütün bu potansiyel değerlendirildiğinde İŞGEM bizim hala emekleyen sanayimiz adına yeni iş kurma adına büyük bir potansiyel barındırdığını hepimiz biliyoruz. Böyle bir projede bu potansiyeli hayata geçirmek can suyu misali yeni kurulacak iş yerlerini harekata geçireceğini Sanayi sitesinde OSB işlerinin yerine yenilerini getirebilmek temel hedefimizdir" diye konuştu.



Şırnak Valisi Ali İhsan Su ise, önemli bir konu için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Cizre hepinizin malumu üzerine çok hızlı gelişen bir ilçemiz. Havaalanına 15 kilometrelik uzaklıkta, Habur Gümrük Kapısına yakınlığı ve sahip olduğu ticari ve sanayi potansiyeli ile çok hızlı gelişmekte olan bir ilçemiz. Biz bu çerçeve içerisinde DİKA'nın Güdümlü Projelerinden bir tanesini de biz bu alanda kullanmak istedik. İlimiz için en güzel, en faydalı ne olabilir güdümlü projelerden diye düşündük ve sonunda İŞGEM olarak kullanmanın en doğru tercihlerden birisi olarak değerlendirdik. Bizlerde şuanda bunun mutabakat toplantısını yapıyoruz. Yapacağımız bu İŞGEM mevcut sanayimizin geliştirilmesi, kalifiye eleman yetiştirme, işe yeni başlayan şirketlerin geliştirilmesi ve daha uzun bir vadede sürdürülebilir bir pozisyona getirilmesi ve bunların olması ve bunlara yardımcı olabilecek hayat koçlarının bu şirketlerimize koçluk yapabilecek bir iş geliştirme merkezinden bahsediyoruz. Cizre Belediyemiz ile DİKA'nın ortaklığı ile gerçekleşecek bu projenin finansmanının yüzde 25'ini Belediyemizi yüzde 75'ini DİKA sağlayacaktır. Gerçekleştirilecek olan bu projemiz 5 bin metre karelik kapalı bir alana sahip. İçerisinde işliklerin olduğu, değişik imkanların sunulduğu çok özel, çok güzel bir İŞGEM olacaktır. Bununla sadece Cizre'deki ticaret erbabı, iş adamları değil ilimizin her tarafında Silopi'deki, İdil'deki, Güçlükonak'taki, Şırnak Merkez'deki Beytüşşebap ve Uludere'deki bütün iş adamlarımıza burada bu hizmeti verme imkanına sahip olacaktır. Bu bakımdan merkezimizin çok çok önemlidir. Kısa sürede imzaları tamamlayıp, onaylarını gerçekleştirip 2 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." - ŞIRNAK