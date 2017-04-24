Cizre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti, 2'si polis, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Kaza, Cizre-İdil karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Keklikçi'nin kullandığı 05 NB 363 plakalı otomobil ile Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 06 MDF 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yakınlarını almak için havalimanına geldikleri öğrenilen polis memurları Ali Keklikçi, G.B. ve A.B. ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Yıldırım, Irak vatandaşı Bessam Remzi ve Alman vatandaşı Ahmet Allame yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Ali Keklikçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Abidin Yel/İHA)