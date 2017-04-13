Cizre Belediyesinden Sokak Sağlıklaştırma Projesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi tarafından uygulanan "Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında iş yerlerine güneşlik taktırıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, ilçeye yeni ve modern bir görünüm kazandırmak amacıyla Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatı ile çevre düzenlemesinin sürdüğü İzzet Gezer Caddesi'ndeki iş yerlerine tek tip güneşliklerin monte edildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sokak Sağlıklaştırılması projesi kapsamında parke taşı döşenmesi, kaldırım genişletilmesi, led ışıkların yerleştirilmesi ve alt yapı çalışmalarının sürdüğü İzzet Gezer Caddesindeki iş yerlerine Belediye Başkanı Ahmet Adanur'un talimatı ile tek tip güneşlikler monte edildi. İş yerlerine takılan güneşlikler caddeye ayrı bir hava kazandırırken esnafların daha önce kullandığı brandalar ve brandaların oluşturduğu kötü görünümde ortandan kalkmış oldu."