Civak'tan Rektör Özer'e Teşekkür Ziyareti

Devrek Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Civak, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.



Civak, Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasını mutlulukla karşıladıklarını söyleyerek Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkan Civak kurulan Meslek Yüksekokulunun Devrek'e ve Zonguldak'a büyük katkılar sunacağını belirterek şunları söyledi:



"Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasıyla Devrek Kampüsümüz daha da gelişip büyüyecek. Üniversitemiz bizlere ilkleri yaşatmaya devam ediyor, sayın Rektörümüze katkıları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Devrek'te ve Zonguldak'ta ilk kez Üniversite ve sanayi işbirliği ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda üniversitemizin bilimsel ve akademik birikiminden yararlanarak başarılı işlere imza atıyoruz. Ben inanıyorum ki Sayın Rektörümüz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımızla birlikte yeni projelerde bir araya gelerek çok daha başarılı işlere imza atacağız."



Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer nazik ziyareti için Devrek Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Civak'a teşekkür etti. - ZONGULDAK