Citroen C5 Aırcross, İnsan Odaklı Yeni Nesil Suv'un Dünya Prömiyeri Yapıldı

Citroen C5 AIRCROSS, İnsan Odaklı Yeni Nesil SUV'un Dünya Prömiyeri Şangay'da Yapıldı.





Citroen C5 AIRCROSS Yeni Nesil SUV, CITROËN, Yeni Nesil SUV Modeli C5 AIRCROSS'un Dünya Prömiyerini ŞANGAY Otomobil Fuarında gerçekleştirdi.



Citroen C5 AIRCROSS …





"İnsan odaklı SUV" anlayışıyla Aircross konseptinden esinlenilerek geliştirilen bu yeni SUV modeli, her yolcunun konforu üzerine odaklanan iç mekan dizaynı ile iddialı bir tasarım ortaya koyuyor.



2.73 metrelik dingil mesafesiyle tüm yolculara sunduğu geniş boyutlar ve gelişmiş teknolojisi sayesinde her koşulda daha konforlu bir sürüş ve modern bir yaşam alanı sağlayan Citroen C5 AIRCROSS 'la; Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında ilk defa kullanılan ve eşsiz yumuşaklıkta bir konfor sağlayan "Kademeli Hidrolik Süspansiyon" un da Dünya Prömiyeri gerçekleştirildi.



2017'nin ikinci yarısında Çin'de piyasaya sürülecek olan C5 Aircross, Citroën'in uluslararası model atağının önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.



Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan C5 Aircross, Ekim 2017'de Çin'de piyasaya sunulacak. 2018'in ikinci yarısında da Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.



2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda C-Aircross Concept'i tüketicinin beğenisine sunan Citroën bu modelin seri üretim versiyonu olan C3 Aircross'u yılın son çeyreğinde satışa sunacak. Citroën, SUV segmentindeki küresel atağını yeni C5 Aircross modeli ile devam ettirecek.



Uluslararası pazarları hedef alan bu yeni SUV modeli, markanın ürün stratejisinde yeni bir aşamayı işaret ediyor. SUV modellere yönelik eğilim, bugün dünyadaki küresel araç satışlarının neredeyse dörtte birini oluşturuyor. SUV modeller, evrensel beklentileri heyecanla ve güçlü bir şekilde karşılayarak, özgürlük ve güven hissi veriyor. Büyük tekerlekler, kaslı ve koruyucu tasarım gibi öne çıkan özellikler, sürücünün kendini yolların hakimi gibi hissetmesini sağlıyor.



Citroën, bir taraftan geleneksel çizgilerini korurken, diğer taraftan da tüm yolcular için daha fazla özelleştirilebilen ve kullanım kolaylığı sunan yeni nesil SUV'ların önünü açıyor. 2 yıl önce Şangay'da tanıtılan Aircross Concept'ten esinlenilerek geliştirilen bu yeni model ile marka, benzersiz kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor ve bu segmente kendine ait belirgin özellikler katıyor: Bu yeni modeliyle Citroën, SUV dünyasına imzasını atıyor.



TASARIM: DİNAMİK VE İDDİALI BİR SUV





Sağlam, kaslı dış hatlar, yüksek ve dengeli gövde, 2.73 metrelik dingil mesafesi, kısa çıkıntılar ve güçlü grafik özelliklere sahip akıcı çizgiler, bu yeni SUV modelini agresiflikten uzak, mükemmel bir görünüme kavuşturuyor. C5 Aircross, bu segmentte benzeri olmayan cesur ve rahat bir kimlik taşıyor. İç mekanda, daha fazla genişlik elde etmek için yatay yerleştirilmiş sağlam ön kokpiti, konforlu koltukları, geniş ve yüksek orta konsolu ile kullanılan yumuşak malzemeleri sayesinde güven ve konfor hissini arttırırken araca biner binmez sürücüye güç ve ferahlık hissi sağlıyor.



KONFOR: SUV SEGMENTİNDE BENZERSİZ BİR İMZA





Modern ve yenilikçi olan ve Citroën Advanced Comfort® programında önemli bir adımı temsil eden C5 Aircross; sunduğu konfor ve iç mekan genişliği sayesinde segmentinin kurallarını değiştiriyor. EMP2 platformunun avantajlarından yararlanarak; kabin içinde mükemmel bir tasarım ve ferahlık hissi sunuyor. Bununla yetinmek istemeyen C5 Aircross, ilk defa kullanılan ve sönümleme kalitesini artıran yeni geliştirilmiş "Kademeli Hidrolik Süspansiyon"larla Citroën'in sürüş konforunu daha da ileriye taşıyor.



Geleneksel süspansiyon sistemleri bir amortisör, yay ve mekanik bir durdurucudan oluşurken, bu sistemde her iki yönden, birisi geri tepme için, diğeri de sıkıştırma için destek sağlayan iki hidrolik durdurucu ilave edildi.



Copyright William CROZES @ AUTOMOBILES CITROËN



C5 Aircross, aydınlık bir ortam sağlayan panoramik cam tavan, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar; geniş diz mesafesi sunan konforlu arka koltuklar ve mükemmel havalandırma sistemi sayesinde temiz bir atmosfere sahip. Net ve anlaşılır 12.3 inç'lik TFT dijital gösterge paneline ve 8 inç'lik kapasitif HD dokunmatik ekrana sahip olan C5 Aircross; Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Uyarısı, Durdurma İşlevli Adaptif Hız Sabitleme Kontrolü gibi üstün sürüş fonksiyonları ile donatıldı.



Yolculuk esnasında tam güvenliğin sağlanması için geliştirilen Yol Tutuş Kontrolü ve Yokuşta Kalkış Destek Sistemi ile donatılan C5 Aircross; Plug-In Hibrid teknolojisine sahip ilk Citroën olarak da dikkat çekiyor.



Teknik özellikler:



Uzunluk: 4.50 m

Genişlik: 1.84 m

Yükseklik: 1.67 m

Dingil mesafesi: 2.73 m

Bagaj kapasitesi: 482 lt



Citroen C5 AIRCROSS Galeri













Citroen



http://www.teknotalk.com/citroen-c5-aircross-suv-56573/